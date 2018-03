Uscito dalla sede in corso Vittorio Emanuele, Walter Sabatini parla della sua decisione di lasciare l'Inter e spiega a Sky Sport come i discorsi siano aperti con Suning.



DIMISSIONI CAPELLO - "C’era una scarsa identità di vedute sulle cose fatte e così Capello ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto, ma in un clima di grande serenità, devo dire, perché Suning ha apprezzato il lavoro che Fabio ha fatto l’anno scorso, quando con la sua maestria ha tirato fuori la squadra da una situazione di classifica molto difficile. Tutto si è svolto nel rispetto dei ruoli, non c’è niente da dire. Delusione personale? Quando un calciatore sbaglia uno stop io mi faccio un processo, figuriamoci in una situazione come questa".



L'ADDIO DI SABATINI - "Stiamo parlando in un clima di serenità, adesso l’Inter e lo staff tecnico devono stare tranquilli ma battaglieri e io non voglio creare confusione. L’Inter deve fare l’Inter come nelle ultime partite, per me sarebbe una consolazione per un’esperienza poco esaltante. Al momento si discute in totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter e sarebbe stato bello costruire una storia più consistente".