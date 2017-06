Ever Banega al Siviglia, a quanto pare l'affare è in dirittura d'arrivo. Oggi stesso, come ABC Sevilla sottolinea, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del trasferimento in Andalusia dell’argentino. L'agente del Tanguito, Marcelo Simonian, ha parlato di operazione ormai ai dettagli: E' tutto fatto. Non è chiusa perché mancano alcuni dettagli. Ma tutti sono d'accordo, andrà al Siviglia. Per quanti anni? Ci è stato offerto un triennale”.