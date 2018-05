Intervistato da fcinter1908.it, l'ex attaccante di Inter e Juventus, Alessandro Altobelli, parla dell'arbitraggio di Orsato nel corso del derby d'Italia e spiega come la scelta del fischietto di Schio (che non ha espulso Pjanic per fallo su Rafinha) sia stata inspiegabile.



“Orsato ha avuto un ruolo importante in questa partita: io non posso pensare che non abbia visto il fallo di Pjanic su Rafinha. Era lì vicino, proprio non riesco a capire e digerire questa cosa. Perché non gli ha dato il secondo giallo? L’intervento è tranquillamente paragonabile a quello di Baselli nel derby di Torino, solo che in quella occasione il centrocampista granata è stato ammonito per la seconda volta ed espulso. Perché il Var non chiama Orsato per fargli rivedere l’intervento? Poteva essere anche un fallo da rosso quello. Non so come sarebbe finita in parità numerica, ma sarebbe stato sicuramente giusto. Ovviamente a dieci minuti dalla fine, dopo aver giocato un’ora in inferiorità, Spalletti ha fatto i suoi cambi, ma non sono stati adeguati. E’ una partita questa che ti segna, perché l’Inter ha l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro e, pur credendoci fino alla fine, diventa tutto molto complicato. Se riconfermerei il tecnico? Fino a dicembre ha fatto benissimo, poi sono emersi i limiti della squadra. Mancano ancora 4-5 giocatori di livello, basta fare un confronto con le altre squadre di vertice per capire che non si è ancora a quei livelli e lo sanno anche i dirigenti. Non bisogna prendere gente tanto per prendere, servono calciatori forti”.