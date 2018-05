Paradossi del calcio, che non smette mai di offrire una nuova chiave di lettura, inaspettata e sorprendente. La stagione dell’Inter, fatta di alti e bassi, aveva decretato un giudizio su tutti, una certezza dalla quale ripartire: centrocampo da rifare, tutti sul mercato. Soprattutto Brozovic e Gagliardini. Il primo dopo anni di schizofrenia di rendimento, il secondo in seguito alle incomprensioni con il tecnico in relazione al suo utilizzo.



Era una certezza, non lo è più. Anzi, soprattutto Il nuovo Brozovic adesso sembra intoccabile, mentre l’assenza di Gagliardini pesa eccome. A far migliorare il rendimento di entrambi è stato l’innesto di Rafinha, unguento miracoloso. Quelli non indispensabili sono diventati Borja Valero e Vecino, costati circa una trentina di milioni in due, ma deludenti dal punto di vista del rendimento. Compassati e prevedibili, né carne né pesce, sufficienti nel palleggio e poco altro. In questo ottovolante di prestazioni è però rimasta un’altra certezza, questa davvero inconfutabile: Ausilio dovrà aggiungere gol a quelli di Icardi e Perisic.



In mediana sono diversi in nomi sotto la lente d’ingrandimento. Il primo su tutti è quello di Barella, cui Spalletti riconosce ancora ampissimi margini di miglioramento, soprattutto sotto rete. Il centrocampista sardo ha realizzato 6 reti, di cui tre su rigore, ma dà la netta sensazione che possa crescere anche in un ruolo leggermente più avanzato. Un investimento per il futuro, perché se è vero che Barella conosce già bene la Serie A, è altrettanto vero che la maglia dell’Inter ha un altro peso rispetto a quella del Cagliari. Sui tavoli di corso Vittorio Emanuele girano anche le schede di Cyprien e Praet, ma il costo del cartellino del primo potrebbe presto raggiungere vette troppo elevate, mentre il secondo stuzzica non poco.