Difficilmente Icardi resterà all'Inter e bisognerà valutare anche lo stato del rapporto con la moglie Wanda. Certo è che non c'è solo il Real Madrid pronto a pagare la clausola di rescissione da 110 milioni di euro in estate. Come si legge sul Corriere della Sera, il Manchester United di Mourinho, che a fine stagione saluterà Ibrahimovic, ha gli occhi sul bomber argentino. E li ha messi anche l'agente Mino Raiola, che ai Red Devils ha già portato Pogba e potrebbe riprovarci con Icardi se ne prenderà la procura.



L'EREDE - L'Inter si sta già tutelando e il direttore sportivo Piero Ausilio è volato in Argentina per chiudere a 18 milioni con il 20enne Lautaro Martinez del Racing Club di Avellaneda. Un blitz ampiamente previsto dopo i positivi incontri milanesi con l'entourage del ragazzo, "sponsorizzatissimo" dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti e da Diego Milito, segretario tecnico del club. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Ausilio domenica assisterà anche alla gara casalinga del Racing contro l'Huracan. L'accordo (operativo da luglio naturalmente) verrà chiuso intorno ai 15 milioni di euro più bonus per uno degli attaccanti più promettenti a livello internazionale. L'Inter è stata molto brava a beffare la concorrenza dei due club di Madrid, in particolare dell'Atletico, che nei mesi scorsi era stato davvero a un passo dall'acquisto di Martinez. L'Inter è stata molto chiara con Martinez, offrendogli un ruolo da protagonista fin da subito. È grande la tradizione argentina in casa Inter, soprattutto in attacco: Cruz, Crespo, Milito, Palacio, Osvaldo e appunto Icardi per citare i più recenti, e tornando indietro nel tempo anche Angelillo e Ramon Diaz.