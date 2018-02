Mauro Icardi vale la metà dell'Inter. Lo dicono i numeri e le 18 reti segnate, la metà delle totali (37) realizzate dai nerazzurri. Il capitano, serio professionista, vive però un momento difficile e non solo per l'infortunio che probabilmente lo costringerà a saltare il match con il Crotone.



ALTA TENSIONE - Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, all'interno dello spogliatoio nerazzurro la temperatura si è alzata a livelli di guardia. A Ferrara, durante la partita con la Spal, si è visto più volte Icardi sbraitare con Perisic e Brozovic, cose di campo, ma a fine partita ci sarebbe stato un confronto tra i tre. Icardi li aveva già indirettamente chiamati in causa dopo il pareggio di Firenze ("In allenamento non si lotta più, serve sacrificio"), una frase indirizzata ai due croati più che ad altri. Lo screzio si è allargato sui social network: Icardi ha smesso di seguire Brozovic e Perisic non è più amico di Icardi. Moderni dispetti. Cambiano i tempi, ma le dinamiche di spogliatoio, con vizi e antipatie, si tramandano sempre uguali. Le conosce bene l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che ha provato a spiegare il momento: "Problemi di spogliatoio? Non so se sia così semplice, probabilmente sì".



RINNOVO O MADRID - Impeccabile per impegno e rendimento, Icardi non ha intenzione di continuare a far da scudo anche a chi non si impegna. E così si sta sempre più convincendo ad accettare a giugno le lusinghe del Real Madrid, dove guadagnerebbe quasi il doppio rispetto ai 5,5 milioni di oggi e avrebbe la possibilità di vincere. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha chiarito la linea: "Il rinnovo? Quando la società pensa che sarà il momento ci siederemo". Più facile incassare i 110 milioni della clausola e ricostruire la squadra.



RAIOLA SFIDA WANDA - Senza rinnovo Icardi sarà uno degli uomini più contesi della prossima estate e l'ha capito anche Mino Raiola. Per ora è una voce in cerca di solide conferme, ma l'agente avrebbe contattato il giocatore per prenderne la procura. Bisognerà vedere quanta resistenza opporrà Wanda. Il rapporto tra lei e il centravanti è altalenante, almeno a vedere i messaggi che i due si scambiano via social: un giorno si amano, quello dopo Wanda posta foto che lasciano poco spazio all'immaginazione e piacciono ancor meno a Icardi.



PROBLEMI COL FISCO? - La situazione dell'attaccante è delicata, anche perché la finanza italiana starebbe indagando sui suoi contratti per i diritti d'immagine. Alcune fatture sarebbero state intestate a una società della moglie Wanda per pagare meno tasse: la cifra contestata si aggira sui 3 milioni di euro.



ARIA DI CONTESTAZIONE - Problemi anche per il gruppo Suning, finito nel mirino dei tifosi. Mentre il figlio Steven veniva insultato con messaggi d'ogni tipo, il padre Jindong Zhang veniva eletto per il quinquennio 2018-2023 come delegato nella 13ª edizione dell’Assemblea Nazionale del Popolo cinese. La nomina non basterà a calmare il pubblico, inferocito dopo il mercato. Se domani, contro il Crotone dell'ex Zenga, non arriverà una vittoria è probabile che scatti la contestazione.