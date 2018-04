Walter Sabatini è andato via per divergenze con la società, Luciano Spalletti, invece, è rimasto all'Inter nonostante un mercato discutibile. Una scelta di responsabilità, secondo la Gazzetta dello Sport, che però spiega come anche il tecnico toscano sia in discussione in caso di mancata qualificazione in Champions.



“Il discutibile mercato di gennaio, «bloccato» su molti fronti da Suning, portò alle dimissioni di Walter Sabatini. Spalletti rilanciò invece le ambizioni del gruppo: «Abbiamo tutto per centrare gli obiettivi prefissati», disse al termine di una sessione invernale nella quale preferì evitare sempre lo scontro con la proprietà, nonostante certi rinforzi (Ramires e Pastore, poi anche Teixeira) fossero considerati fondamentali da Sabatini per mettere in sicurezza la Champions. Una presa di posizione aziendalista, in un certo senso responsabile da parte di chi è arrivato a Milano fra mille promesse e si è poi invece trovato a «subire» nuove strategie societarie, chiaramente al ribasso sul fronte degli acquisti. Ora siamo però alla resa dei conti, e sotto esame c’è inevitabilmente anche lui, Luciano da Certaldo”.