Il terzino argentino Cristian Ansaldi ha dichiarato a Inter Channel: "Qui in nerazzurro ci sono Banega e Icardi. In Argentina il calcio è lo sport principale e a Rosario tanti ragazzi giocano a pallone, normale che tanti emergano. Da bambino mi piaceva il calcio, avevo sempre un pallone tra i piedi. Ho iniziato a quattro anni, andavo a scuola e poi giocavo con gli amici. Ho giocato nel Newell's, poi sono arrivato in Europa. Nel campionato argentino esistono grandi rivalità, per questo motivo tanti argentini poi vogliono chiudere la carriera a casa".



"Non penso, un giorno, di fare l'allenatore. Mio figlio ha 4 anni, ama già il pallone ma è presto per sapere se giocherà anche lui. La mia famiglia è il mio sostegno. Sono stato un anno in Russia da solo ed è stato complicato, quando mi sono riunito alla mia famiglia le cose sono andate meglio".



"Siamo l'Inter e dobbiamo pensare a vincere. Oltre al calcio mi piace guardare e giocare a tennis o ping pong. Con tre bambini in tv si guardano per forza cartoni animati ma anche i film. Inoltre mi piace suonare la chitarra ma mi manca un po' di pratica ora! Dobbiamo continuare come abbiamo fatto nelle settimane scorse. I tifosi si aspettano sempre di più, io conosco le mie capacità e so che lavorando posso giocare ad alti livelli. Giocando come abbiamo dimostrato di poter fare possiamo arrivare tra le prime tre in campionato".