Il primo contatto tra Trent Sainsbury e i tifosi dell'Inter. Il difensore australiano classe 1992, arrivato il 31 gennaio dal Jiangsu Suning per rimpiazzare Ranocchia, ha risposto alle domande dei supporters nerazzurri su Twitter: "Stare qui è una bellissima esperienza, in un grande club come l'Inter ci sono grandi responsabilità. Mi ispiro a Javier Zanetti, sono arrivato in una squadra così importante per migliorare e imparare tanto, anche la cultura italiana. Chi scegli fra Cristiano Ronaldo e Messi? Dico Eden Hazard. Skippy è il mio soprannome, perchè in Olanda il mio ex allenatore amava un programma tv il cui protagonista era un canguro di nome Skippy. Ho scelto il numero 20 perchè quando ho iniziato a giocare a calcio e a guardare il calcio italiano, Recoba era il calciatore da guardare. Poi l'ho rivisto ai Mondiali, quando giocò contro l'Australia. Se sono pronto per il calcio italiano? Sono appena arrivato, sto cercando di ambientarmi innanzitutto all'Inter e poi al calcio italiano in generale".