In linea d'aria ci sono circa 50 chilometri di distanza, ma Milano e Bergamo non sono mai state così vicine. Almeno per il calciomercato. Nei giorni in cui si stanno limando gli ultimi dettagli per il passaggio di Roberto Gagliardini, gioiello messo in mostra dalla sorprendente Atalanta di questa prima metà di stagione, all'Inter, c'è anche chi potrebbe compiere il percorso inverso: Rodrigo Palacio.



FATTORE GASP - In nerazzurro il Trenza sta trovando poco spazio e con l'uscita della squadra di Stefano Pioli dall'Europa League rischia di fare ancora più panchina. Per questo, a sei mesi dalla scadenza di contratto, l'argentino si sta guardando intorno. Rispedite al mittente, per il momento, le proposte arrivate dal "suo" Boca Juniors, Palacio preferirebbe restare in Italia, dove Genoa e Atalanta lo accoglierebbero a braccia aperte. I nerazzurri hanno però dalla loro parte una carta importante, quel Gian Piero Gasperini con cui ha già giocato - e molto bene - proprio in rossoblù.



PALACIO CI PENSA - Prima era solo un sogno, ora si sta trasformando in qualcosa di più. Perché l'Atalanta, con Pinilla e Paloschi in uscita, ha davvero bisogno di un rinforzo in attacco e Palacio avrebbe il via libera dell'Inter per partire con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Lui ci sta pensando, nei prossimi giorni è attesa una risposta, ma ci sono buone possibilità che l'affare vada in porto. Da Bergamo a Milano, da Milano a Bergamo. Sono giorni trafficati sull'asse Inter-Atalanta, sempre con il nerazzurro sullo sfondo.