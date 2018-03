Solo martedì l’Inter ne aveva dato l’annuncio sul proprio sito e stamattina la brutta sorpresa.Al numero 5 di via Barbieri le immagini non lasciano spazio ad interpretazioni: sotto alle leggende nerazzurre campeggia “Inter m…” scritto in rosso e anche i volti dei protagonisti sono imbrattati della stessa vernice.Un gesto incivile che precede anche la presentazione ufficiale di “INTERWALL” prevista per domani mattina con la partecipazione di esponenti del club e della stessa città di Milano.