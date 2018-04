Intervenuto ai microfoni di Premium, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato della sfida contro il Torino e risposto alle domande di mercato.



Occasione imperdibile per andare al terzo posto

“Saranno così tutte le partite delle prossime domeniche perché sarà una lotta fino alla fine, dobbiamo cercare di fare punti su qualsiasi campo, qui a Torino come a Bergamo domenica prossima, da queste gare passa la qualificazione”.



Sei d’accordo con Spalletti quando dice che vede un'Inter migliore?

“Io mi fido di lui, vede la squadra tutti i giorni e lavora con loro. È stato capace di rialzarsi dalle difficoltà e questo è un valore che ti porti avanti”.



Rafinha e Cancelo che percentuali hanno di rimanere all'Inter?

“Non faccio un discorso di percentuali. I ragazzi sanno che fino al 20 maggio non si parla di mercato. Sono due giocatori importanti per l’Inter e faremo di tutto per costruirci un futuro anche se i riscatti sono alti. Ma manca ancora tanto, vediamo più avanti cosa si potrà fare”.



Si è portato avanti con de Vrij e Asamoah

“Il mercato è fatto di date ma in realtà bisogna seguire le operazioni tutti i giorni e noi cerchiamo di farci trovare pronto. Stiamo lavorando, così come lo stanno facendo anche altre società”.



Rafinha ha portato qualità e Brozovic è cresciuto. Vecino e Borja Valero giocano meno, come la stanno vivendo?



“Vecino non sta molto bene, ha avuto dei problemi nell’ultimo mese, niente di grave ma dei fastidi. Ci sono delle logiche da seguire quando una squadra gira bene non si può cambiare. Borja oggi avrà già questa opportunità di giocare”.