Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato in un'intervista a Premium Sport del momento dei nerazzurri, ​al ritiro del premio Maestrelli: "E' un onore ritirare un riconoscimento legato ai giovani, io vengo da quel mondo. Lazio-Inter diventerà una finale se faremo il nostro dovere contro il Sassuolo. Ieri abbiamo fatto un'ottima partita. La squadra è cresciuta moltissimo e ora è molto più matura. Spalletti concorda con me che il gruppo sia più compatto ora rispetto a quando in autunno eravamo ai vertici della classifica. Ragioniamo gara dopo gara. Pensare alla Lazio al momento non serve, dobbiamo battere il Sassuolo, solo allora penseremo allo scontro diretto".



SULLA CHAMPIONS - "La Champions League dal punto di vista economico porta sicuramente qualcosa in più, questo non vuol dire che il nostro percorso si debba arrestare se arriviamo quinti. Questa è una stagione comunque positiva che con la Champions League può diventare ottima”.



SU SPALLETTI - "Il rinnovo di Spalletti al momento è una cosa mediatica. Noi siamo felicissimi del suo lavoro. Ci sono ancora due partite e un obiettivo da raggiungere. Identikit prossimo obiettivo? Giocatore forte, può essere di un grande club, giovane, importante è la mentalità e la professionalità”.



SUI RIMPIANTI - "Rimpianti per il campionato dopo il grande inizio? No, per quanto riguarda noi gli obiettivi erano chiari. Sapevamo che avremmo fatto un campionato di rilancio ma non va dimenticato che il progetto di Spalletti è iniziato solo a luglio, abbiamo inserito qualche nuovo giocatore e poi siamo ripartiti con un gruppo che era simile a quello degli scorsi anni. Fin da subito abbiamo ottenuto dei risultati ma non vuol dire che la crescita si arresti a novembre perché si è primi in classifica. Noi sapevamo che l’obiettivo finale era quello di tornare in Champions."



SUL PROGETTO - "Gli altri progetti sono partiti qualche anno fa, il nostro solo da un anno e siamo convinti che sarà sempre meglio. Spalletti a due giornate dalla fine ha già fatto meglio degli scorsi anni? Per voi conta il piazzamento finale ma per noi conta la crescita. Questa squadra è migliore rispetto al passato e rispetto a qualche mese fa. Possiamo migliorare ancora, infatti abbiamo già fatto qualcosa per la prossima stagione e ci faremo trovare preparati."