generatosi in seguito all’incontro tra Zhang e Percassi. Chiaro e dichiarato il progetto della società di corso Vittorio Emanuele, intenzionata a rendere sempre più italiana la rosa a disposizione di Stefano Pioli. E a tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, un altro canterano atalantino si appresta a raggiungere Appiano Gentile, seguendo le orme di Gagliardini., difensore classe ’99 che può giocare anche a centrocampo e ha già esordito in Serie A. Piero Ausilio lo segue da mesi e, dopo aver incontrato i dirigenti dell’Atalanta, ha fatto altrettanto con Tullio Tinti, agente del giovane calciatore., con la società di corso Vittorio Emanuele disposta a lasciare il calciatore a Bergamo per un’altra stagione. Quello che prima era solo un interesse, quindi, si è adesso trasformato in molto di più, con l'Inter che ha praticamente opzionato Bastoni.