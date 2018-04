Intervenuto dagli studi di Sky, Beppe Bergomi parla di uno degli episodi che ha condizionato la sfida tra Inter e Juve: l'espulsione di Vecino, che a suo modo di vedere è stata ingiusta.



“Sono grato a Sky perché ci lavoro da 20 anni e non ha mai condizionato il mio giudizio. Ieri ho detto che quello di Vecino non era rosso e lo confermo, lui non affonda il piede, lo struscia. Per me non è da espulsione, io ho calcato i campi e di questi interventi ne ho visti tanti, lui non va per affondare il piede, lo tira indietro e lo struscia”.