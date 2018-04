Intervistato da RMC Sport, il conduttore televisivo, Paolo Bonolis, è tornato sull’addio di Walter Sabatini all’Inter ed ha ironizzato sulla vittoria del Real Madrid ai danni della Juventus.



L'addio di Sabatini preoccupa?

"No no, bisogna conoscere le cause precise che ci sono dietro. Ci sono trame reciproche, non banali”.



Cosa ha pensato quando ha visto il secondo gol di Ronaldo ieri sera?

"Ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di Ronaldo è da copertina, è spettacolare, c'è tutto il suo atletismo: ma in queste circostanze deve andarti tutto bene. La sua prima rete, invece, è formidabile tatticamente, gioca d'anticipo su due difensori: è la sintesi dell'arguzia e della precisione che il portoghese ha. C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real Madrid (ride, ndr)".