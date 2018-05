Dopo qualche prova al di sotto delle aspettative, a Udine Borja Valero ha ritrovato sé stesso ed esibito una prestazione colma di sostanza. Ad evidenziare il suo rendimento nella gara della Dacia Arena è la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ex Fiorentina sia anche stato agevolato dal gol dell'1-0, che arrivato prima del quarto d'ora iniziale ha consentito alla squadra di poter gestire al meglio il match.



“Anche i più discussi, che potevano cuocersi nel forno di mezzogiorno, escono invece ingranditi, rinfrancati come Borja Valero: il palleggiatore da basse frequenze può far valere i suoi pregi, poiché l’1-0 arriva già al minuto 12, quindi non si deve spingere come forsennati. Gli schieramenti si spaccano subito, con tanto spazio in mezzo e Valero appoggia, recupera (15 volte) e lascia a Brozovic le squisitezze che diventano inviti gol. E poi Borja segna pure il 4-0, nascondendo la sua involontaria ritrosia all’esultanza”.