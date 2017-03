Non solo Moise Kean. Se la Juventus coccola il suo attaccante che sta brillando all'Europeo U17 con l'Italia, il suo compagno d'attacco Danilo Merola di proprietà dell'Inter non è da meno. Un classe 2000 autore di un gol contro la Bielorussia, ha raccolto applausi e ora il club nerazzurro se lo gode. Il suo agente? Come per Kean, è Mino Raiola.