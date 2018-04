Inter, il futuro di Cancelo è ancora tutto da definire. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il futuro del portoghese potrebbe essere legato alla qualificazione Champions dei nerazzurri.



“Il futuro di Cancelo è ancora da definire. Il riscatto dal Valencia è fissato a 35 milioni, contro i 25 che gli spagnoli dovranno pagare per tenersi Kondogbia, che frutterebbe una plusvalenza di 4-5 milioni. Dovendone l’Inter raccogliere una cinquantina prima del 30 giugno, è facile intuire che la conferma di Cancelo è legata a doppio filo alla qualificazione in Champions. Un traguardo cui il nuovo Maicon sta però avvicinando la squadra a furia di spallate sulla destra. Il paragone con il brasiliano del Triplete può sembrare esagerato, ma per cifra tecnica, forza fisica, velocità e personalità Cancelo ha ben poco da invidiare al collega. Anche perché la cura Spalletti nel frattempo lo ha fortificato nella fase difensiva. Il giocatore svagato che nel derby d’andata si dimentica di fare la diagonale sul 2-2 di Bonaventura ha lasciato spazio ad un elemento completo. Che tocca in media più palloni di qualsiasi compagno (103 a gara) e che si merita un 7 anche quando l’Inter perde: a Torino per lui 45 passaggi positivi, 14 cross e 4 lanci. Un’arma in più che il tecnico cerca di rendere ancora più letale chiedendo a Candreva di accentrarsi spesso per facilitare gli inserimenti della freccia portoghese”.