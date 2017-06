Tutto confermato, l'Inter chiude l'operazione Pietro Pellegri. Il gioiello del Genoa classe 2001 ha vissuto ore calde di trattativa con i nerazzurri, gli incontri tra Ausilio, Preziosi e l'agente Riso sono stati continui, adesso si è arrivati al traguardo: l'operazione si chiuderà per 15 milioni di euro al Genoa più altri 15 milioni di bonus legati alle prestazioni di Pellegri, che nei prossimi due anni rimarrà al Grifone in prestito per crescere con serenità. Intanto, l'Inter lo prenota a cifre davvero altissime per battere la concorrenza di Juventus e Milan. L'accordo è definitivo tra club, adesso andrà trovata l'intesa con il giocatore.



PRESO ANCHE SALCEDO - Secondo Sky Sport, nell'operazione rientrerà anche Eddy Salcedo Mora, attaccante molto rapido e tecnico classe 2001 proprio come Pellegri, di proprietà sempre del Genoa. L'Inter lo pagherà 5 milioni più altri 25 milioni di euro legati ai bonus sulle sue prestazioni in questi anni al Genoa, anche Salcedo Mora dovrebbe rimanere in rossoblù in prestito. Un'altra mega operazione a livello di costi per un ragazzino giovanissimo, pur molto promettente. Nell'operazione, il gentlemen agreement per cui il Genoa si impegnerà a chiudere con l'Inter un affare da almeno 4/5 milioni per un suo giocatore in uscita: da Ranocchia a Biabiany, tanti nomi sul tavolo. Intanto, Suning prenota Pellegri e Salcedo Mora a prezzi davvero sorprendenti.