Il momento decisivo sta arrivando. Tra voci, sensazioni, tentativi e tentazioni: Antonio Conte presto deciderà in modo definitivo il suo futuro, la convinzione all'interno del Chelsea è che alla fine possa davvero rimanere a Londra ancora a lungo. Con tanti aspetti importanti da affrontare in un incontro atteso entro aprile per discutere anche i dettagli più rilevanti di un accordo da ripensare, non solo a livello di contratto ma soprattutto sotto il punto di vista del progetto. E rischia di doversi allontanare chi sognava un suo approdo, vedi l'Inter su tutti ma non solo.



FIDUCIA CHELSEA - L'ambiente Chelsea è sicuro che alla fine Antonio sceglierà di proseguire il suo rapporto con i Blues. Perché è apprezzatissimo da Abramovich, sa quanto è stato importante riceverne l'appoggio durante le difficoltà iniziali, è un idolo per i tifosi e adorato anche da tutto lo staff dirigenziale, il ds Emenalo compreso. In questo meeting, Conte affronterà il discorso rinnovo come possibilità concreta. Da stabilire la durata e i bonus sul suo ingaggio legati alle vittorie. In più, dal Chelsea arriveranno garanzie non solo sul contratto da ripensare ma anche in vista del prossimo mercato: maggiore potere ad Antonio e investimenti di massimo livello, almeno tre colpi top per giocarsi la Champions. I nomi non mancano, da Alexis Sanchez (interessa eccome anche a Bayern e Inter) fino a un terzino sinistro.



INTER, IL PUNTO - A proposito di Inter, effettivamente Suning ha provato a corteggiare Conte. Gli ha fatto arrivare attestati di stima, proposte economiche, bozze da discutere insieme. E da Conte non sono mai state chiuse definitivamente le porte, questo ha dato speranza e la mantiene; ma una trattativa vera e propria con l'Inter non c'è mai stata, anche perché è stato specificato come il Chelsea sia la sua priorità. Ecco perché questo contatto con il club sarà la svolta definitiva, probabilmente in positivo per Abramovich. L'appiglio legato alla lontananza della famiglia può risolversi con un avvicinamento direzione Londra, Antonio ci sta già pensando. E l'Inter più lontana. Aspettando l'incontro definitivo, con possibile fumata blue sul futuro di Conte.