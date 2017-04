L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli ha parlato a Premium Sport alla vigilia del match con la Sampdoria: "Le voci su Conte ci stanno, fanno parte del gioco. Voi giornalisti parlate del futuro e non vi concentrate sul presente, il mio obiettivo invece è diverso. Sono concentrato sul presente per fare il meglio possibile, per dare il massimo quest’anno e costruire una base solida per il futuro. Credo che ci stiamo avvicinando alla Juventus ma è vero che ci manca ancora qualcosa. Il nostro obiettivo è quello di lavorare con qualità, attenzione e cercare di migliorare il nostro livello per avvicinarci ancor di più nella prossima stagione, per competere e vincere. Napoli-Juve? L’importante è che vinciamo noi, vogliamo farlo a San Siro e questa è l’occasione per dimostrare il nostro valore. Noi adesso pensiamo a questo, possiamo decidere solo il nostro destino. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste 9 partite, perchè i bilanci si fanno a fine stagione".