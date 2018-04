Una gara senza Rafinha è bastata a Spalletti per capire definitivamente quanto il brasiliano sia indispensabile per i suoi schemi. Il brasiliano, escluso dall'undici titolare contro il Torino perché affaticato, è sulla via del pieno recupero e in occasione della sfida di Bergamo dovrebbe regolarmente tornare al suo posto: trequartista alle spalle di Icardi.