Manca sempre meno a Inter-Juventus e la Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Luciano Spalletti in vista di sabato sera.



“Oltre a Gagliardini, assente Borja Valero, colpito da gastroenterite. Lo spagnolo potrebbe tornare in gruppo già oggi, ma a prescindere il favorito per affiancare Brozo sabato sera rimane Vecino. L’altro dubbio riguarda l’esterno offensivo di destra. Dopo due gare in panchina per la botta alla caviglia presa col Torino, Candreva dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Karamoh. Ieri tra l’altro nelle varie esercitazioni l’azzurro è parso molto coinvolto. Cerca ancora il primo gol stagionale e farlo alla Juve in una gara così delicata non avrebbe prezzo. Sicuri di una maglia là davanti Icardi, Perisic e Rafinha, che ieri non ha terminato la seduta solo perché parte della normale gestione dei carichi dopo i tanti mesi di inattività”.