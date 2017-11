L'Inter pensa al futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, oltre alle varie stelline che stanno crescendo nella Primavera di Vecchi, come Zaniolo, Odgaard e Colidio, glo scout nerazzurri sono attenti ai giovani in giro per il mondo. Tra questi, gli occhi di Ausilio si sono posati su Gonzalo Maroni, centrocampista del Boca Juniors; Filip Benkovic e David Colina, difensori della Dinamo Zagabria per i quali c'è già stato un incontro. Senza dimenticare la coppia del Genoa, Salcedo e Pellegri, per la quale, però, ci sono in vantaggio Inter e Milan.