Intervistato dall’Indipendent, Frank de Boer è tornato sul suo passato ed ha parlato della sua esperienza all’Inter.



"Ho avuto a disposizione solo un'amichevole contro il Celtic, poi ho dovuto fare la mia pre-season durante la stagione e questo comporta delle difficoltà, specie in un club come l'Inter. C'erano problemi sia con il presidente che con la stampa e poi gli agenti hanno molta influenza. Devi essere davvero preparato e in quel momento non lo ero abbastanza per l'Inter”.