Cinque centrocampisti per tre posti possono non bastare. Borja Valero è il punto fermo. Spalletti sta alternando Gagliardini, Vecino, Brozovic e Joao Mario. Ma nel reparto nevralgico dell'Inter manca quell'elemento forte fisicamente e veloce di gamba, in grado di fare la differenza e spaccare la partite. In estate i dirigenti nerazzurri avevano cercato di regalare all'allenatore Vidal o Nainggolan, senza però riuscirci. Anche perché la Cina ha frenato gli investimenti di Suning, che ora aspetta l'esito del congresso del partito comunista in programma a ottobre.



Dopodiché deciderà il budget da mettere a disposizione di Ausilio e Sabatini per il mercato invernale. In ogni caso, come conferma il Corriere della Sera, l'Inter ha già deciso di prendere un altro centrocampista a gennaio. Oltre a rilanciare l'idea del trequartista brasiliano Alex Teixeira in prestito dallo Jiangsu, Tuttosport aggiunge che mancano pure un vice Icardi d'esperienza e un difensore centrale per dare a Spalletti l'alternativa tattica della difesa a tre.