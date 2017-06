L’Inter è alla ricerca di uomini che possano fare la differenza nel reparto avanzato. È di ieri la notizia dell’incontro con il PSG per Lucas Moura (raccontata in esclusiva da Calciomercato.com), esterno brasiliano che i nerazzurri seguono dai tempi del San Paolo. Un nome che piace sia a Luciano Spalletti che a Walter Sabatini, che in queste ore stanno riflettendo sulla bontà dell’operazione. Va evidenziato come il primo nome sul taccuino della società di corso Vittorio Emanuele fosse quello di Angel Di Maria, ma l’alto ingaggio richiesto da calciatore argentino ha fatto tramontare i sogni dell’Inter, che a quel punto ha ripiegato su Lucas Moura.



IL PREZZO È GIUSTO - Spesa decisamente più contenuta, quella che l’Inter dovrebbe mettere in preventivo per il classe ’92, che al PSG guadagna circa 3,5 milioni di euro. Un ingaggio che quindi rientrerebbe nei parametri della società nerazzurra, che potrebbe spingersi fin oltre i 4 milioni di euro a stagione. Diverso il discorso con il PSG, che per il cartellino dell’attaccante chiede non meno di 35 milioni di euro. Anche in questo caso, la somma sarebbe alla portata dell’Inter. Ecco perché sarà importante tenere sotto controllo l’evolversi della trattativa, agevolata da diversi fattori.



IL CONFRONTO - Anche dalle statistiche dell’ultima stagione, che a sorpresa mostrano come Lucas Moura, almeno nei numeri, non abbia avuto niente da invidiare allo stesso Di Maria. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt, infatti, la media realizzativa dell’attaccante brasiliano è più alta rispetto a quella dell’ex Manchester United: un gol ogni 183 minuti giocati per Lucas, mentre a Di Maria occorrono in media 221 minuti per centrare il bersaglio grande. In Ligue 1, il brasiliano ha realizzato 12 reti e 5 assist su un totale di 37 presenze. Più magro il bottino del collega di reparto argentino, fermo a 6 gol e 7 assist in 29 presenza. La “rivincita” di Di Maria si compie però in Champions, dov’è stato protagonista di 4 gol e un assist in 7 presenze. Le stesse apparizioni su cui può contare Lucas, che però può vantare solo un gol e due assist. I numeri totali della stagione, invece, dicono 53 presenze con 19 gol e 11 assist per Lucas, mentre Di Maria è a quota 14 gol e 15 assist in 43 presenze. Tutti numeri che confermano come l'appellativo di "ripiego" stia troppo stretto all'ex San Paolo, che a 25 anni ha ancora tante carte da giocarsi.