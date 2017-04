Il crollo dell'Inter parte dalla difesa, che ha preso 13 gol nelle ultime 7 giornate di campionato: quasi 2 a partita. E pensare che, nelle prime 13 gare della gestione Pioli, i nerazzurri avevano subito solo 10 reti.



MERCATO IN DIFESA - Come si legge sul Corriere dello Sport, nel mirino dell'Inter ci sono i vari Manolas (Roma), de Vrij (Lazio), Koulibaly (Napoli), Marquinhos (PSG), Felipe (Porto), van Dijk (Southampton) e Laporte (Athletic Bilbao). Secondo Tuttosport, Ranocchia (ora in prestito all'Hull) può essere utilizzato come pedina di scambio per Acerbi (Sassuolo), così come Caprari (parcheggiato al Pescara) per Berardi. Tra i due club si potrebbe anche parlare di un prestito di Gabigol (altra opzione è l'Atalanta), che ha assoluta necessità di giocare con continuità per completare la sua crescita.