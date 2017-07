L'Inter si muove sul mercato in difesa. Sabatini e Ausilio vogliono consegnare a Spalletti almeno Dalbert prima del trasferimento della squadra in Cina. Trattativa lunghissima con il Nizza: partenza sprint, l’impressione di poter chiudere in poco tempo intorno ai 12 milioni di euro, poi l'impennata della proprietà francese e la richiesta di 30 milioni (il costo della clausola) che ha bloccato per alcuni giorni ogni dialogo. Lunedì la nuova accelerata, con le parti ora decisamente più vicine: 18 milioni più bonus l'offerta dei nerazzurri, 25 milioni la richiesta francese. L'Inter ha già incassato l'okay del 23enne brasiliano. Siamo nelle 48 ore decisive.



DIOP - Un altro capitolo che l'Inter vuole chiudere in tempi rapidissimi è quello del difensore centrale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in pole c'è Issa Diop, 20enne colosso del Tolosa, già 51 presenze in Ligue 1. Sabatini ha spesso pescato in Francia e Diop è già oggi uno dei migliori difensori del campionato, oltretutto con notevoli margini di miglioramento: sarebbero pronti 25 milioni di euro per il cartellino del ragazzo. Fra le alternative, restano valide le piste che portano a Presnel Kimpembe (PSG), Ramy Bensebaini (Rennes) e Emanuel Mammana (Lione). Occhio poi a due soluzioni che stanno guadagnando terreno nelle ultime ore, ovvero Yerry Mina e Inigo Martinez. E' per esempio di ieri l'incontro fra Ausilio e Lucci (agente appunto di Mina) per parlare del 22enne difensore colombiano del Palmeiras, già 6 presenze in nazionale, monitorato anche dal Barcellona. Piace davvero, ma è extracomunitario, e l'Inter sta per occupare uno dei due posti a disposizione appunto con Dalbert. In Spagna sono nel frattempo convinti che i nerazzurri abbiano praticamente chiuso per Inigo Martinez, 26enne spagnolo della Real Sociedad. Il giocatore è sicuramente sul taccuino di Sabatini e Ausilio, ma da Milano negano che ci sia una trattativa in corso e in stato così avanzato, e allo stesso tempo garantiscono di non avere l'intenzione di versare i 32 milioni della clausola. Insomma, se affondo ci sarà, non si andrà oltre i 15-20 milioni di euro. Nerazzurri attenti anche alla situazione di Nastasic, qui però la Roma sembra più avanti.



VERTICE DI MERCATO - Questa sera a Riscone parlerà Ausilio, venerdì toccherà invece a Sabatini ed entro sabato gli uomini mercato nerazzurri si riuniranno con Spalletti per fare il punto della situazione anche a livello di uscite. Previsti colloqui personalizzati con Brozovic, Joao Mario (piace al PSG) e Perisic. A proposito di quest'ultimo è imminente un rilancio ufficiale da parte del Manchester United: servono comunque non meno di 55 milioni di euro per convincere Sabatini e Ausilio a iniziare a trattare. Detto questo, Spalletti spera sempre che il 28enne croato scelga di restare.



NAINGGOLAN, PASTORE E LAMELA - Nulla di nuovo sul fronte Radja Nainggolan: l'Inter può infatti solo attendere eventuali sviluppi da Roma prima di agire sul centrocampista belga. Per quanto riguarda le punte esterne, gli uomini di Suning si starebbero informando sulle condizioni di Erik Lamela, appena rientrato in gruppo col Tottenham dopo oltre sette mesi di stop in seguito a un intervento chirurgico all'anca. Il 25enne argentino è da sempre un pallino di Sabatini e non sarebbe più nella lista degli incedibili per il Tottenham: pista da monitorare dunque con attenzione. Un'altra vecchia conoscenza di Sabatini potrebbe entrare nel mirino nerazzurro: si tratta di Javier Pastore, anche se per ora non si registrano contatti ufficiali.