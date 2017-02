L'Inter prepara le mosse per rinforzare la squadra sul prossimo mercato estivo. Nel mirino ci sono due nuovi terzini che giocano in Germania: a sinistra il nazionale svizzero Ricardo Rodriguez del Wolsfburg che ha una clausola di rescissione da 22 milioni e a destra il giovane tedesco Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen. Come si legge sul Corriere dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno già parlato con Giuffrida, il suo rappresentante italiano e sanno che la valutazione è superiore ai 10 milioni di euro. Venerdì sera un osservatore dell'Inter lo visionerà in Augusta-Bayer Leverkusen, tenendo d'occhio pure il brasiliano Wendell. In alternativa per la fascia destra restano aperte le piste che portano all'italiano Darmian (Manchester United) e al croato Vrsaljko (Atletico Madrid). Sulla corsia mancina il grande sogno di Suning sarebbe strappare l'austriaco Alaba al Bayern Monaco, così come a centrocampo è quello di riportare in patria l'italiano Verratti (PSG).



VICE ICARDI - Per quanto riguarda l'attacco, l'Inter cerca un vice Icardi. Il primo obiettivo è il giovane ceco della Sampdoria, Patrik Schick. Come si legge su Tuttosport, il ds Ausilio ha già incontrato l'avvocato blucerchiato Romei e ha messo in agenda un appuntamento con l'agente del ragazzo, dando mandato ai suoi osservatori di marcarlo a uomo.