Nel giorno in cui Borja Valero svolge le visite mediche, che anticipano l'ufficialità del suo trasferimento,, difensore classe '99 di proprietà dell'Atalanta. Come anticipato da Calciomercato.com lo scorso marzo , il direttore sportivo Piero Ausilio aveva bloccato il giovane centrale, sull'onda degli ottimi rapporti con la società della famiglia Percassi dopo l'affare Gagliardini. E ora è davvero, da quello della Dea a quello dell'Inter.Bastoni, che la scorsa stagione ha esordito e collezionato tre presenze in Serie A ed è nel giro delle Nazionali giovanili,e avrà così la possibilità di continuare a crescere agli ordini di Gian Piero Gasperini. Da molti già indicato come il suo erede designato, secondo Caldara Bastoni è addirittura più forte di lui. Dopo Zaniolo, Odgaard, Pellegri, Salcedo e Cecchin, l'Inter piazza un altro colpo per il futuro.