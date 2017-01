Sarà Marcouno dei nomi caldi della prossima estate. Il centrocampista delè entrato nel mirino di diversi club italiani ed europei, su tutti(nonostante le smentite di Ancelotti),. Le due rivali storiche del calcio italiano si troveranno, ancora una volta, avversarie anche sul mercato. E, secondo il Corriere dello Sport, stanno già preparando delle super offerte per strappare il Folletto di Manoppello al PSG.Per l'ambizioso progetto dell'Inter di Suning. Servirà però, come condizione fondamentale, laLeague per giustificare anche agli occhi dell'Uefa un investimento da circacome quello previsto per l'ex Pescara.In casa Juve, invece, si punta a: non arriverà un attaccante come il Pipita, ma un centrocampista. E oltre a Tolisso del Lione , l'obiettivo è proprio Verratti, per cui i bianconeri sono pronti a investire. A favorire questo affare possono essere i buoni rapporti con Donato Di Campli, agente di Verratti ma anche di Orsolini, appena acquistato dalla Juve; a frenarlo invece quelli tutt'altro che positivi con il PSG, che non ha digerito lo "sgarbo" di Coman, passato a parametro zero alla Juve nel 2014.