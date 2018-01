Tutte lo hanno cercato, in tante ci hanno provato. Ma il Torino ha sempre detto no. L'oggetto del desiderio in questione è il giovane Edera, per il quale si sono mosse non solo le "piccole" Cagliari, Verona, Benevento, Crotone e Sassuolo, ma, come scrive Tuttosport, anche le "grandi" Inter e Napoli, arrivando a offrire 8 milioni di euro. Niente da fare, Cairo non vende il suo gioiellino.