Abbracciato, che si è subito calato alla perfezione nella realtà nerazzurra, ora Pierodeve piazzare i giocatori in eccesso, quelli che per svariati motivi non rientrano più nei piani dell'. Dichiarati incedibili, che a loro modo stanno cercando di rialzarsi dopo mesi difficili, c'è chi ha già la valigia in mano. E' il caso dei giovanie Yao: il primo non è convinto dale sta pensando a un'esperienza all'estero, il secondo ha l'accordo con il Bastia, ma il club francese non riesce a trovarlo con l'Inter. Anche, terzino classe '97, è pronto a lasciare Milano: l'accordo con il Cagliari per il trasferimento in prestito è vicino.Detto dei due giovani, ci sono anchesulla lista dei possibili partenti: sul primo c'è il forte interesse del Bologna, in quanto pupillo di Donadoni, e quello più freddo del Jiangsu; sul secondo ci sono diversi club di Premier, con il Watford in pole position (ma attenzione al Tottenham). Anche ilè sempre vigile e se dovesse partire Acerbi, direzione Leicester, i neroverdi tornerebbero all'assalto. Una rosa sfoltita, quello che vuole Pioli.