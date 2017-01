Un nuovo difensore per l'Inter. Che con l'Inter c'entra poco. Almeno a vedere quello che (non) ha combinato nella sua carriera. Central Coast Mariners, Pec Zwolle, Jiangsu Suning,. Eppure, salvo sorprese, il centrale australiano con passaporto inglese, classe 1992, sarà il sostituto di Ranocchia, diventato oggi un nuovo giocatore dell'Hull City Deve dimostrare di meritarsi l'Inter, insomma, il passato può aiutarlo. Pur non avendo giocato per club prestigiosi sa come si vine., nel 2015 ha alzato a cielo una Coppa d'Olanda con lo Zwolle e il titolo di Campione d'Asia con i Socceroos.Con il passare degli anni ha scelto il cuore, ha scelto di giocare con il pallone rotondo. Ha scelto una carriera soprattutto remunerativa: "Il Football australiano dà dei benefici fisici, ma non porta soldi". Come dargli torto.La partenza dell'australiano infatti libera un posto per tesserare uno straniero. E con il mercato in Cina aperto fino a fine febbraio c'è tutto il tempo per studiare il colpo giusto.