Passa il tempo e con le vittorie aumentano le certezze dell'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i nerazzurri abbiano assimilato i dettami di Luciano Spalletti.



"La terza vittoria di fila fortifica le certezze dell’Inter, ne conferma il potenziale (soprattutto offensivo), la lascia a punteggio pieno e in testa alla classifica. La squadra di Spalletti costruisce sull’asse IcardiPerisic il successo contro la Spal, sconfitta sì ma coraggiosa e piena di personalità. I nerazzurri faticano, ma hanno memorizzato il primo comandamento di Spalletti: adattarsi in fretta all’avversario per punirlo subito. Forse è un caso, probabilmente no, però nella prima mezz’ora di gioco l’Inter aveva già frantumato la Fiorentina e ieri ha piegato la Spal, a conferma di un approccio sempre convinto ai match".