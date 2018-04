L'edizione odierna del Corriere dello Sport si interroga sul futuro di Marcelo Brozovic: per quanto tempo il croato sarà in grado di mantenere questi livelli di continuità? Già in passato era stato impiegato da mediano, ma adesso interpreta il ruolo con maggiore sicurezza.



“Il grande interrogativo, però, è quanto durerà questo Brozovic. In altri periodi, infatti, ha avuto strisce positive, ma poi il suo rendimento è irrimediabilmente precipitato. Già perché il suo principale, e finora irrisolto, difetto è sempre stata la continuità. Peraltro, aveva già fatto il mediano anche con Pioli, per alcune partite nella scorsa stagione. E anche allora le prime risposte furono incoraggianti. Poi, però, anche a causa di un infortunio, tornò il solito Brozovic. Adesso, però, c’è una differenza: il 25enne centrocampista di Zagabria è molto più convinto del nuovo ruolo. Probabilmente perché ha cominciato a farlo anche in nazionale. Insomma, la speranza è che il suo interruttore sia girato definitivamente”.