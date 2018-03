L'attaccante dell'Inter Eder ha parlato ai microfoni di Inter Tv a un'ora dalla partita di campionato contro la Sampdoria: "Quando ero qui alla Samp e dovevamo affrontare l'Inter, ricordo che si preparava la partita in maniera diversa. Contro l'Inter tutti mettono qualcosa in più, loro giocano bene in casa e hanno un grande allenatore come Giampaolo. Oggi più che mai dobbiamo mettere in campo quanto preparato in settimana e mettere l'avversario in difficoltà. Magari la Samp non avrà la qualità del Napoli, per cui dovremo essere noi a fare la partita. Ma anche la solidità è importante, perché porta punti anche se soffri. Campo pesante? Qui quando piove il terreno è sempre pesante, difficile. Sarà una battaglia, lotteremo su ogni pallone".