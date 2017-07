E' ufficiale, con l'acquisto di Borja Valero da parte dell'Inter e il pressing continuo del Milan su Lucas Biglia, a Milano si è tornato a parlare di registi. Per troppo tempo le due milanesi avevano deciso, un po' per scelta (sia Mancini che Mazzarri hanno sempre preferito giocatori fisici dotati di grande corsa a quelli in grado d'impostare), un po' per necessità (nonostante Montella prediliga un play davanti alla difesa, ha dovuto far i conti dapprima con l'infortunio di Montolivo, poi con i limiti tecnici di Sosa e l'inesperienza di Locatelli), di privarsi della figura chiave per la costruzione del gioco. Ma i limiti in fase offensiva erano sotto gli occhi di tutti: azioni scialbe, lente e prevedibili non permettevano a Inter e Milan di capitalizzare il possesso palla realizzato nel corso del match.



LA SCELTA - Nerazzurri e rossoneri hanno dunque deciso di affidarsi a due dei migliori interpreti del ruolo delle ultime stagioni di Serie A. Nonostante entrambi abbiano passato la soglia dei trent'anni (32 primavere per lo spagnolo, una in meno per l'argentino), sono capaci, come pochi nel panorama calcistico, di inventare, letteralmente, calcio. Grazie alle loro giocate troveranno beneficio tanto le punte, pronte a sfruttare gli assist dei due registi, quanto gli esterni, finalmente liberi di spaziare senza palla sulle corsie laterali, privati dell'onere di giocare la palla. I due, inoltre, sono dei veri e propri leader dello spogliatoio, capaci dunque di portare quella dose di carisma necessaria nella zona nevralgica del campo. Le due dirigenze si sono così convinte ad avere giocatori di tale spessore nella propria squadra, e di sicuro non cambieranno idea; semmai a rimpiangere i due talentuosi centrali di centrocampo saranno Fiorentina e, in caso di cessione di Biglia, Lazio, che si vedranno private del giocatore chiave delle rispettive formazioni. I tifosi dell'Inter non vedono l'ora di ammirare le giocate di Borja Valero, i milanisti incrociano le dita e sperano in quelli che sono stati, fino ad ora, il motore della loro speranza. Chi? Ma ovviamente loro, Fassone e Mirabelli.