Agenti e intermediari in piena attività sulla rotta Cina-Italia. A Milano, sponda interista, attendono ancora segnali concreti per quanto riguarda Ever Banega, entrato nel mirino dello Shangai SIPG di André Villas Boas e del Tianjin di Fabio Cannavaro. Ufficialmente il club nerazzurro non mette sul mercato il 28enne talento di Rosario, ma è difficile ipotizzare porte chiuse di fronte a una potenziale super offerta, che per l’Inter di fatto si concretizzerebbe tutta in plusvalenza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, pare in realtà che in corso Vittorio Emanuele si aspettino una proposta da almeno 25-30 milioni di euro, assegno che sbloccherebbe sicuramente ogni situazione. Insomma, di questi tempi non c’è nessuno (o quasi) di incedibile. Secondo Don Balon, il Siviglia sta pensando a un ritorno che avrebbe del clamoroso.