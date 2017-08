Mancano cinque giorni alla fine del mercato e Gabigol è ancora un giocatore dell'Inter. Il caso del giocatore brasiliano continua a tenere banco, con il classe '96 che ha rifiutato tutte le possibili destinazioni che gli sono state proposte dal club nerazzurro nel corso dell'estate. Una situazione sempre più intricata, che sta complicando anche i piani di mercato dell'Inter, che prima di poter concludere operazioni in entrata deve alleggerire la rosa, soprattutto nel reparto offensivo.



SOLO IL BENFICA - Nelle scorse settimana il brasiliano è stato ad un passo dallo Sporting che, però, non ha trovato l'intesa definitiva né con il giocatore né con l'Inter. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Benfica, che è una destinazione molto gradita al giocatore; stando a quanto riportato da A Bola, infatti, Gabigol ha espresso la sua volontà di trasferirsi alle Aquile: una presa di posizione netta, che rischia di complicare la posizione dell'Inter in sede di trattativa. Il Benfica, consapevole che il brasiliano non ha intenzione di accettare altre destinazioni e che l'Inter ha esigenza di cederlo, avrà la possibilità di porsi in condizione di forza in questa trattativa.



LE CONDIZIONI - Il classe '96 è molto attratto dal progetto tecnico del club portoghese e sta spingendo per trasferirsi il prima possibile. La formula individuata resta quella del prestito, ma resta da risolvere il nodo relativo all'ingaggio; il brasiliano, infatti, percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione: cifra che il Benfica non ha intenzione di accollarsi. La presa di posizione di Gabigol, poi, che si è esposto in modo deciso con la società, rende ancora più difficile la contrattazione per l'Inter, che a pochi giorni dalla fine del mercato rischia di essere costretta a cedere alle condizioni del Benfica.