Con ogni probabilità sarà ancora la panchina a far compagnia a Gabigol nella sfida di questa sera tra Inter e Pescara. Una panchina che però non suonerà come bocciatura per il giovane talento brasiliano, che nelle ultime settimane sembra entrato sempre più in sintonia con l'ambiente nerazzurro. Idolo per i tifosi, talento per Stefano Pioli, che anche negli ultimi giorni ha speso belle parole per l'ex Santos, che sta apprezzando.



OCCASIONE IN CORSA - Per averne un esempio basta pensare alla grande esultanza al termine del derby pareggiato all'ultimo respiro grazie al gol di Perisic. Un entusiasmo nuovo, che Gabigol sta cercando di dimostrare anche in allenamento. I momenti in cui il ritorno in Brasile era un pensiero fisso sono lontani, ora l'obiettivo è completare al più presto l'adattamento al calcio italiano per essere, finalmente, protagonista in campo. A cominciare proprio da stasera, contro il Pescara: se l'Inter proseguirà nel buon momento di forma e la partita si dovesse mettere in discesa per i nerazzurri, Gabigol avrebbe una grande chance per cercare il primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra. E poi esplodere di gioia con il suo stadio, per cui è già un idolo, e il suo allenatore.