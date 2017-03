Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Channel: "Il primo gol non lo dimenticherò mai, anche se la partita contro il Cagliari era praticamente già chiusa. Eravamo sul 4-1 e dopo il passaggio di Eder ho provato la conclusione. Per fortuna la palla è passata sotto le gambe di un avversario e il portiere l'ha vista all'ultimo. Inseguivo questo obiettivo da parecchio tempo, per me ha avuto un grande significato perché era una delle cose che mi era mancata fino a quel momento. Sono contentissimo, anche perché ho replicato subito contro l'Atalanta. Mi è arrivato questo passaggio di Banega al limite dell'area e ho calciato senza pensarci. Non ho esultato per rispetto della squadra che mi ha cresciuto".