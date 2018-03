Intervenuto negli studi di Premium, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, esprime il proprio giudizio su Icardi e Lautaro Martinez.



“Lautaro Martinez è un giocatore che va gestito, ma spero che non sia un altro Gabigol. Forse non è ancora pronto per fare il titolare al posto di Icardi, ma messo nella condizione di poter crescere è una soluzione ottima. Mandare via Icardi per lanciarlo sarebbe un rischio. Un attaccante come Icardi a Napoli potrebbe fare tranquillamente tre o quattro gol a partita".