Non siamo di fronte ad un nuovo caso Fadiga: i problemi riscontrati ad Assane Gnoukouri prevedono cure mediche, ma la terapia sarà esclusivamente farmacologica. Il centrocampista ivoriano, passato all’Udinese con la formula del prestito, dovrà restare lontano dai campi di gioco per tre mesi a causa di una patologia cardiaca provocata da un virus.



OUT TRE MESI - Inter e Udinese stanno ragionando sul da farsi, considerando che i friulani detengono un diritto di riscatto fissato per 4,5 milioni. Ma adesso la priorità rimane quella di curare il ragazzo. Gnoukouri dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e per questo motivo potrebbe rientrare a Milano, dove ormai vive da diversi anni e dove può contare sull’affetto delle persone amiche, oltre che sulla competenza dello staff nerazzurro, totalmente a disposizione del calciatore.



IL RIENTRO A MILANO - Lo stop medico previsto (tre mesi) potrebbe anche snellirsi se tutto dovesse andare per il verso giusto, ma i medici hanno comunque voluto rispettare la prassi prevista per questo tipo di patologia. Intanto il giocatore sembra orientato verso il rientro a Milano, dove l’Inter lo riaccoglierebbe a braccia aperte.