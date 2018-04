Il giorno dopo Torino-Inter, con Pasquale Guarro, per parlare del momento che attraversano i nerazzurri. È solo colpa della sfortuna? Pubblicato da Calciomercato.com su lunedì 9 aprile 2018

Non può essere solo sfortuna. L’Inter meriterebbe di vincere contro Milan e Torino, ma su sei punti a disposizione ne porta a casa solo uno.L’Inter segna poco e lo fa sempre con gli stessi. Gli uomini di Spalletti sprecano occasioni, dilapidano comode opportunità:Il problema è proprio questo, banale ma presente. L’Inter ha poco talento o comunque non ne ha a sufficienza, fatta eccezione per qualche elemento. Certo, si dimena nella mediocrità della Serie A e lotta per un posto in Champions, ma solo perché attorno c’è altrettanta penuria.Amare considerazioni che faranno riflettere anche in corso Vittorio Emanuele. La strada da perseguire in futuro dovrà irrimediabilmente essere quella del talento.Ai nerazzurri manca qualità in troppe zone del campo e appigliarsi alla sfortuna rallenterebbe un processo che invece richiede lucide analisi.