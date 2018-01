Quella di oggi potrebbe essere la giornata chiave per definire il futuro del centrocampista brasiliano. L'agente del giocatore è arrivato in mattinata a Marbella per incontrare la dirigenza del club e il responsabile sport di Suning,spera di trovare una soluzione ai problemi legati al Fair Play Uefa (), ma si sta comunque guardando attorno.Uno dei nomi è quello di. Il classe '91 è praticamente fuori rosa al Lione dove in stagione ha giocato soltanto 31 minuti. Aed essendo in scadenza a fine stagione sta lavorando per liberarsi gratis dall'OL.Secondo quanto appreso daI rapporti con l'entourage sono ottimi e questo sta consentendo al club nerazzurro di tenerlo in stand-by in attesa di capire se si può sbloccare o meno il colpo Ramires.Nella serata di oggi l'Inter avrà le idee più chiare e potrebbe sbloccare l'arrivo del francese a Milano.