L'Inter vince una partita difficile in casa dell'Udinese. Il portiere nerazzurro Samir Handanovic, autore di belle parate nel primo tempo, ai microfoni di Premium Sport ha commentato così il successo: "Sapevamo che sarebbe stata dura perché loro sono in forma. Ma oggi abbiamo dimostrato di poter dire qualcosa in questo campionato, e lo dovremo fare anche sabato col Chievo. Abbiamo sofferto all'inizio perché l'Udinese è partita molto forte, ma sapevamo che non sarebbe durata novanta minuti. Abbiamo aspettato il momento giusto. Terzo posto? Adesso dipende da noi, bisogna giocare tutto il girone di ritorno per vedere".