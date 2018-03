L’acquisto più azzeccato dell’intera campagna acquisti nerazzurra è Milan Skriniar e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni dati che giustificano ulteriormente tale affermazione. Questo è quanto la “rosea” scrive in merito all’ex difensore della Sampdoria.



“Solo un’offerta clamorosa potrebbe oggi spingere Suning a trattare il cartellino di Skriniar, in ogni modo di questi tempi non ha senso attaccare l’etichetta di incedibile a nessuno, soprattutto se parliamo di una società, come l’Inter appunto, che sembra destinata alla politica dell’«autofinanziamento» anche nel prossimo mercato. Intanto a Milano possono godersi cifre da Uomo bionico: Skriniar ha finora giocato tutte le gare ufficiali, sempre titolare e mai sostituito; 27 partite di campionato (6,39 la media voto Gazzetta) e due (da 120’) di Coppa Italia. Quattro le reti (oltre a quattro legni colpiti, l’ultimo domenica sera), contro Crotone, Samp, Chievo e Benevento. Alcune cifre: 7,41 palle recuperate a partita (4,71 la media del ruolo); 6,3 palle perse (9,93); 55,63 passaggi positivi (34,79); 0,3 tiri nello specchio (0,11); 1,56 contrasti vinti (1,04); 0,78 contrasti persi (0,46). Finora ha commesso in tutto la «miseria» di 28 falli in campionato e infatti ha incassato un solo cartellino giallo”.